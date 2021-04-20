Банк России подал в суд заявление о банкротстве Нефтепромбанка

Арбитражным судом Москвы было зарегистрировано заявление Банка России, который требует признать банкротом столичный Нефтепромбанк. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел на официальном сайте.

Заявление в отношении Нефтяного инвестиционно-промышленного банка поступило в суд в понедельник, 19 апреля. Его пока еще не приняли к рассмотрению.

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление операций у Нефтепромбанка с 9 апреля. По данным регулятора, из-за проводимой Нефтепромбанком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе появилась значительная часть потенциально невозвратных ссуд физлиц. У данных операций имелись признаки вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

ЦБ до этого предупреждал Нефтепромбанк о рисках.

По сведениям Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам Нефтепромбанка начнут 20 апреля.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва». Помимо того, ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка». Банк совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей.