Эксперты дали прогноз по ценам на бензин в России к концу года

Эксперты заявили, что в текущем году существенного роста цен на топливо не произойдет. Санкции и пандемия COVID-19 не окажут особого влияния на данный сегмент. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов.

По мнению президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, по стандартному сценарию до конца текущего года следует ждать роста топлива примерно на 8%.

Однако руководитель проектов ИГ (организация запрещена в России) «Петромаркет» Анна Лишневецкая подчеркнула, что увеличение розничных цен на бензин и дизельное топливо за 2021 год не превысит 5%.

«Таким образом, относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут более чем на 1–2 %», – добавила она.

По прогнозам аналитиков компании Refinitiv, падение стоимости дизельного топлива составит 5,1% — с 52 до 49 рублей за литр.

Ранее региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации отправили запросы владельцам АЗС с просьбой предоставить обоснование роста стоимости бензина и дизеля с 1 января 2021 года.

До этого в Федеральной антимонопольной службе объяснили рост цен на бензин в 2021 году.