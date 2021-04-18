Экономист раскрыл планы американского правительства по подрыву рубля

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура заявил, что Соединенные Штаты намерены подорвать курс рубля. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

Экономит уточнил, что действия американского правительства подтверждают давно поставленные Вашингтоном задачи.

«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», — считает Демура.

Биржевой аналитик не назвал примерных сроков, когда США добьются свой цели.

Специалист Российского института стратегических исследований Михаил Беляев сомневается, что санкции со стороны США повлияют на курс российской валюты. Он допускает, что колебание рубля связано не только с внешними обстоятельствами, но и с «немного разыгравшейся инфляцией» в Российской Федерации.

Как подчеркивает Беляев, у подобного отклонения имеются свои пределы и какой-либо тенденции по «стремительному обрушению» рубля нет.

Ранее курс рубля снизился на фоне заявлений о новых санкциях США.