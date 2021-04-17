Россиян предложили вывозить из Турции за 10 тыс. рублей
Председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко заявил, что вывоз российских туристов из Турции можно организовать на платной основе. Об этом пишет газета «Известия».
«По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник — вторник, мы предложим такой вариант», — говорится в сообщении.
Давыденко считает, что это было бы идеальным выходом из сложившейся ситуации, так как цены на авиабилеты из Турцию в Россию сильно выросли.
Ранее ведущая новостной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева не смогла улететь из Турции после введения новых ограничительных мер.
До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
После этого руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации граждан Российской Федерации из Танзании и Турции не будет, однако при желании у них будет возможность завершить свои поездки досрочно.