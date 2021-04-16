Роструд сообщил о сокращенном рабочем дне 30 апреля

Следующие длинные выходные будут у жителей России с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая по случаю празднования Дня труда и Дня Победы, в связи с этим первые две рабочие недели мая будут сокращенными с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

«В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час», — говорится в сообщении.

Согласно производственному календарю, следующие длинные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием дня России 12 июня. Отдыхать граждане смогут 3 дня, так как в этому году праздник попадает на субботу.

Ранее в Роструде рассказали, что россияне могут получить дополнительные выходные в мае по инициативе работодателя.