ЦБ прокомментировал введение санкций США против госдолга РФ

В Центробанке России заявили, что готовы задействовать необходимые инструменты для сохранения финансовой стабильности на фоне введения санкций США в отношении российского госдолга. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из комментария регулятора, ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений на отдельные операции с государственными облигациями РФ.

В Банке России при этом отметили, что доля иностранных инвесторов в общем объеме госдолга в течение последнего года значительно сократилась.

«На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%», — заявили в ЦБ.

15 апреля 15 апреля США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в выборы в США.

Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

15 апреля также стало известно, что США планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть американскую территорию.