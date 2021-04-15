Германия отказалась прекращать строительство «Северного потока — 2» для давления на Россию

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против прекращения строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации на границе Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что прекращение строительства может усилить напряженность.

«Это дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная», — сказал Маас в интервью телеканалу ARD, комментируя вопрос остановки строительства трубопровода.

Маас объяснил, что он скептически относится к идее о приостановке строительства, которая якобы приведет к деэскалации со стороны Москвы. По его мнению, это может вызвать обратную реакцию со стороны России.

Как указал глава МИД, никто не хочет усугубления конфликта на Украине. Он считает, что у Москвы тоже нет заинтересованности в возобновлении боев на востоке Украины. Эта война идет слишком долго, заключил Маас.

Ранее немецкие экологи подали иск об отмене ускоренного строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.