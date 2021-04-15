В Совфеде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, какие меры необходимо принять для дальнейшего снижения уровня бедности в России, сообщает RT.

Он напомнил, что в прошлом году россияне получили более 200 млрд рублей выплат из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По словам сенатора, факторами, которые могут снизить уровень бедности, являются повышенная индексация выплат неработающим пенсионерам и детские пособия семьям.

«И я думаю, что такой инструмент как социальный контракт, который начинает работать практически системно по многим регионам нашей страны, — это тоже подспорье», — считает Рязанский.

Сенатор добавил, что социальный контракт так же поможет решить проблему бедных семей.

Ранее Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России с 12,3% в 2019 году до 12,1% (17,8 млн человек) в 2020 году.