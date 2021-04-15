Дальневосточной авиакомпании в этом году поставят первый Superjet 100

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» получит в 2021 году первый российский региональный самолет Superjet 100, рассказал глава «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК; права акционера осуществляет Минтранс) Евгений Дитрих. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2021 году передадим «Авроре» первый SSJ-100», — сказал Дитрих.

По его словам, в настоящее время ГТЛК ведет переговоры по условиям сделки.

Дитрих также сообщил, что дальневосточной авиакомпании в 2021–2025 годах запланирована поставка 45 самолетов.

«В их числе 8 SSJ 100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый малый девятиместный самолет «Байкал», который сейчас активно продвигает Минпромторг», — уточнил руководитель ГТЛК.

Замглавы ГТЛК по авиационному транспорту Антон Королев добавил, что поставки восьми SSJ-100 будут распланированы по одному-трем воздушным судам в год, поставки трех Ил-114-300 намечены на 2023 год, а еще по восемь — на 2024 и 2025 годы.

В марте 2021 года стало известно, что Сахалинская область приобрела у «Аэрофлота» 51% акций авиакомпании «Аврора» за 1 рубль.