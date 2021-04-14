Нефть подорожала на 5%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

На 19.26 мск июньские фьючерсы Brent подорожали на 4,7%, до $66,66 за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI увеличилась на 5,02%, до $63,2 за баррель.

Днем ранее США опубликовали статистику по запасам, которая значительно превысила экспертные прогнозы.

Ранее глава холдинга «Росгеология» Сергей Горьков рассказал об обнаружении в 2020 году на шельфе моря Лаптевых крупного осадочного чехла с потенциалом на нефть и газ, как в Западной Сибири.

Горьков сообщил, что в прошлом году «Росгеология» проводила сейсморазведку в Арктике в ходе работ по определению внешних границ континентального шельфа России. В море Лаптевых, на шельфе Арктики был обнаружен крупный осадочный чехол мощностью около 10-12 км. Он уточнил, что его изучение нужно продолжить.