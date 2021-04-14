Лондонский суд отказал экс-акционерам ЮКОСа в возобновлении производства

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко в ходе расширенной коллегии ведомства заявил, что Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году», — отметил он.

По словам министра, в суде очень детально оценили аргументы сторон и в итоге поддержали позицию министерства юстиций России, которая заключалась в том, что до вынесения решения Верховным судом Нидерландов по российской кассационной жалобе, приведение в исполнение решения Арбитражного суда невозможно.

«Высокий суд Англии признал, жалоба имеет высокие шансы на успех и является частью добросовестных и легитимных действий России по защите своих интересов», — добавил он.

Ранее в Верховном суде Нидерландов были возобновлены слушания по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Истцы добивались от России выплаты порядка $57 млрд. Разбирательства по делу ЮКОСа длятся более десяти лет.