В Госдуме предложили давать отцам оплачиваемый отпуск после рождения ребенка

Депутат Государственной думы Российской Федерации Иван Сухарев предложил предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо.

Данную идею Сухарев изложил в письме на имя главы Министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его мнению, в самые первые дни после рождения ребенка матери необходима особая поддержка, внимание и помощь отца. На сегодняшний день мужчины могут взять кратковременный неоплачиваемый отпуск до пяти дней, добавил он.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор Союза отцов Юрий Соленов отметил, что данная инициатива является очень своевременной и актуальной.

«Это своего рода важный шаг в сторону и отцовства, и материнства, и детства», — сказал он.

Ранее в Общественной палате Российской Федерации вновь подняли вопрос о создании аналога материнского капитала для многодетных отцов. В Палате аргументируют необходимость введения отцовского капитала тем, что 40% многодетных мам уже не работают и основная нагрузка ложится на плечи отца.