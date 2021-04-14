Биткоин достиг $64 тыс. и обновил исторический максимум

Цена криптовалюты биткоин в ходе торгов обновила исторический максимум.

Так, согласно данным портала «Финам», криптовалюта росла на 0,65% и поднялась до отметки в $64 тысячи.

До этого биткоин поднимался в цене до $62,5 тысяч.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне $61 844. После этого началось коррекционное снижение. В итоге криптовалюта 25 марта падала до $50 427. Таким образом падение составило 23%.

Ранее биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году.