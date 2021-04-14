Россиянам предрекли волну банкротства

Аналитики сервиса FreshStart заявили, что Россию ждет волна банкротств. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты спрогнозировали, что в 2021 году доля граждан-банкротов вырастет до 178,5 тыс. человек. По их словам, статистика 2021 года может быть выше показателей за 2020 года в 1,5 раза.

«С каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно увеличивается не менее чем на 50% от уровня предыдущего года», — говорят аналитики.

Эксперты подчеркнули. что на рост показателей банкротства будут влиять последствия пандемии коронавируса, а также рост популярности механизма избавления от долгов среди физлиц, которые в прошлом году не могли воспользоваться этой опцией из-за ограничительных мер на фоне COVID-19.

При этом аналитики уточнили, что на данный момент под критерии судебной процедуры банкротства в России подходит примерно один миллион человек.

Ранее стало известно, что число банкротств россиян увеличилось на 81,5%.