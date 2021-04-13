Песков заявил о возможном отключении России от Visa и MasterCard из-за санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в связи с продолжением западной санкционной политики в отношении РФ.

Представитель Кремля напомнил, что ряд государств ввели ограничительные меры в отношении России. Как считает Песков, данные меры являются незаконными с точки зрения международного права.

«Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — считает Песков.

По его мнению, лучший способ страхования открытых валютных позиций — это создание систем, которые смогут компенсировать отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики и банковского дела.

Пресс-секретарь пояснил, что этот процесс происходит постепенно. Песков напомнил, что национальная платежная система «Мир» теперь используется не только в России, но и в некоторых других странах. Он высказал уверенность в том, что данная система со временем получит глобальное распространение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от платежных систем Запада.