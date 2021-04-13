СМИ: самозанятые столкнулись с проблемами в судах

Общероссийский народный фронт направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором рассказал о проблеме недостатка практики по делам с участием самозанятых в российских судах, что зачастую приводит к решениям не в их пользу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данный документ.

Отмечается, что обсуждение в интернете различных аспектов самозанятости может быть расценено надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов. Также граждане, имеющие статус самозанятого, потерявшие доход во время пандемии COVID-19, чаще всего не получают послаблений в суде, а справки из приложения «Мой налог» не всегда рассматриваются как доказательство размера доходов человека. Также этот статус может сыграть против обвиняемых по уголовным делам.

Кроме того, заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова подчеркнула, что Минэкономразвития рассмотрел направленные ОНФ предложения. Также она добавила, что на сегодняшний день можно сказать, что институт самозанятости еще достаточно молод и практика требует «доналадки».

По ее словам, ситуации, обозначенные ОНФ, а именно отсутствие понятия «самозанятый» в нормативных актах, ситуация с рассрочкой долгового платежа по причине потери самозанятым дохода, а также недоступность арбитражных судов для них и рассмотрения их споров, требуют уточнения.

В министерстве финансов РФ рассказали, что обращение ОНФ прорабатывается на межведомственном уровне. Но в ведомстве отметили, что вопросы судебной практики, в том числе доступа к арбитражным судам регулируются процессуальным кодексом, поэтому их необходимо адресовать в министерство юстиции РФ как ответственное ведомство.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров заявил, что число самозанятых граждан в России увеличилось до 2 млн человек.