Британский премьер сдаст в аренду свой дом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдаст в аренду свой дом в графстве Оксфордшир, расположенном недалеко от Лондона. Об этом пишет The Times.

В доме есть четыре комнаты, небольшая кухня, а также камин, теннисный корт и бассейн с подогревом. Кроме того, на территории есть зимний сад. Дом можно снять в аренду за £4250 в месяц (около 450 тыс. руб.). Жилье сдается минимум на год. В объявлении уточняется, что рядом есть «милые места для прогулок и пабы».

Как пишет издание, Джонсон купил коттедж в 2003 году за £690 тыс. (почти 73 млн руб.). В настоящий момент его стоимость оценивается в £1,2 млн (около 127 млн руб.).

С июля 2019 года Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс живут в четырехкомнатной резиденции на Даунинг-стрит. По информации газеты, премьер и его семья не могут жить в Оксфордшире по соображениям безопасности.

Ранее Джонсон выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Позже стало известно, что он не пойдет на похороны.