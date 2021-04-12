Песков переадресовал кабмину вопрос о возможном прекращении авиасообщения с Турцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о возможности прекращения авиасообщения с Турцией из-за роста случаев коронавируса в республике.

«Ничего здесь не могу сказать. Могу только переадресовать в правительство, потому что с учетом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе», — сказал представитель Кремля в понедельник, 12 апреля.

10 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и в двух крупнейших туроператорах сообщила, что российские власти могут ограничить на месяц авиасообщение с Турцией из-за вспышки в республике коронавируса.

До этого стало известно, что правительство России может запретить россиянам ездить в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране и появления новых штаммов коронавируса. Эксперты предположили, что власти могут принять решение о полном запрете авиасообщения в страну, либо о введении обязательного двухнедельного карантина для туристов, либо об обязательной вакцинации россиян, выезжающих в другие страны.

Турция стала одной из первых государств, куда Россия разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. С 1 августа россияне могли отправиться в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.