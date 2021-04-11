Россиянам напомнили, кто может досрочно выйти на пенсию

В московском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, кто может выйти на пенсию досрочно. Об этом пишет «Российская газета».

«С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. <...> С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет», — рассказали в ПФР.

Кроме того, раньше общеустановленного срока может выйти один из родителей, воспитывавший ребенка-инвалида до 8 лет. В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не имеет значения.

Также на досрочную пенсию смогут претендовать граждане с большим трудовым стажем — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, отметил адвокат Виталий Ревзин.

На пять лет раньше от установленных общих требований могут выйти на пенсию жители Крайнего Севера. Минимальный стаж при этом должен составлять 15 лет.

В 2021 году по общим правилам на пенсию выходят женщины при достижении возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 года. При этом необходимо наличие страхового стажа минимум 12 лет и накопленных пенсионных коэффициентов не менее 21.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона о снижении возраста выхода на пенсию.