В России изменились правила использования материнского капитала

В России вступили изменения в правила использования материнского капитала. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения корректируют порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии, что позволяет использовать выплаты более гибко. Теперь после отзыва средств в Пенсионный фонд России (ПФР) семьи в течение шести месяцев могут решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом если средства через три месяца после полугодовалого срока так и не были никуда направлены, то они снова переводятся на накопительную часть пенсии.

Если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, написав заявление в ПФР.

Изменения вступили в силу с 11 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья.