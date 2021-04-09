Каждый пятый взрослый россиянин полагается на финансовую помощь родителей

18% взрослых россиян нуждаются в регулярной финансовой помощи родителей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Исследование показало, что на такую помощь полагаются 21% мужчин и 16% женщин. На родительскую поддержку рассчитывают 24% граждан, чей доход меньше 30 тыс. руб. в месяц. Такая доля среди зарабатывающих больше 80 тыс. руб. достигает 7%.

В то же время четверть россиян постоянно финансово помогают родителям, 36% делают это по необходимости, каждый десятый занимается этим крайне редко. 8% опрошенных не помогают родителям и не получают деньги от них, 6% респондентов затруднились дать ответ.

Опрос проводился с 11 марта по 7 апреля среди пяти тысяч россиян старше 18 лет. Они представляют экономически активное население России в 865 поселениях во всех регионах.

Ранее россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой. Оказалось, что всего 9% граждан не испытывают дискомфорта от своего дохода. Эксперты также узнали, что четверть тех, кто испытывает недовольство размером своего заработка, хотела бы его повышения на сумму более 50 тыс. руб.