Центробанк предложил сделать бесплатными переводы в цифровых рублях

Банк России заявил, что переводы в цифровых рублях между физическими лицами должны быть бесплатными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Банка России Ольгу Скоробогатову.

Также в ходе онлайн-конференции «Концепция цифрового рубля» она дополнила, что комиссия за оплату товаров не должна превышать комиссию системы быстрых платежей (СБП). По ее словам, правила работы цифрового рубля и комиссий будут определены на следующем этапе.

«Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно», — считает Скоробогатова.

Зампред ЦБ уточнила, что комиссия может быть установлена на переводы, которые осуществляются с целью оплаты товаров и услуг, однако ее величина не должна быть выше установленной в системе быстрых платежей. Она добавила, что в СБП комиссия для таких переводов составляет 0,4-0,7% — это в 2-3 раза меньше, чем эквайринговые комиссии.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ планирует к концу текущего года представить прототип платформы для цифрового рубля. Позднее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах такой валюты.

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.