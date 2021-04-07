Эксперты оценили, сколько потеряет Zoom при отказе от российского госсектора

Сервис Zoom может потерять около 100 миллионов рублей при отказе продлевать лицензии для российского госсектора. Об этом заявили эксперты, пишет издание «Известия».

В то же время специалисты подчеркнули, что пользователи не заметят ухода компании, потому-то платная версия Zoom не так широко используется.

«Отказ от использования платформы Zoom никак не повлияет на образовательный процесс... Доступны ряд альтернативных решений», — приводятся лова руководителя пресс-службы ВШЭ Дмитрия Соколова.

В свою очередь, глава и основатель аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что потери сервиса Zoom составить от 100 до 200 миллионов рублей.

Эксперты подчеркнули, что Zoom занимает не такую большую долю на рынке. По словам Кускова, около 6%. Его обгоняют Skype (26% рынка), Polycom (18%) и Cisco (17%).

Ранее появилась информация, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с государственным участием в России.

В свою очередь в Совфеде допустили блокировку Zoom на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, пользовался ли глава государства Владимир Путин Zoom.