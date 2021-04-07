Глава Роструда рассказал, что РФ не нужны блогеры

Глава федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков считает, что российской экономике больше нужны люди рабочих профессий. В интервью программе «Поздняков» НТВ он сказал, что больше требуются «не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства».

Свою позицию глава Роструда объяснил данными с портала «Работа в России», в котором есть база с более чем 1,6 млн вакансий.

По словам Иванкова, лидируют в рейтинге высокооплачиваемых вакансий должности специалистов добывающих отраслей. К ним относятся горные инженеры и инженеры по оборудованию.

На второй позиции по зарплатам оказались пилоты воздушных судов. По данной специальности зарплаты могут достигать 500 тыс. руб. в месяц.

Иванков заметил, что топ-менеджмент получает большие зарплаты и это не всегда правильно.

Ранее россияне назвали самую благородную профессию. Деятельность работников сферы здравоохранения назвали самой благородной 29% респондентов. На втором месте в рейтинге оказалась профессия учителя.