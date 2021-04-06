В Суэцком канале сел на мель еще один танкер

Танкер Minerva Nike, идущий под греческим флагом, сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, однако судно удалось вытащить, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан и судно уже на ходу», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что движение по каналу еще не восстановлено.

Ссылаясь на портал MarineTraffic, агентство дополняет, что в момент блокировки вокруг судна находились минимум два буксира Суэцкого канала. Танкер сел на мель недалеко от входа в широкую часть канала — Большое Горькое озеро.

Ранее, 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель в южной части Суэцкого канала, перегородив и заблокировав движение на шесть дней. Руководство канала назвало инцидент с судном случайностью. Позже его администрация заявила, что планирует расширить русло канала, но при этом углублять его не будут.