В России стали потреблять рекордно мало говядины

В России в 2020 году рекордно снизилось — на 3,4%, до рекордных 1,94 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Эксперты считают, что причиной снижения потребления говядины стало отсутствие у россиян уверенности в будущих доходах.

Кроме того, одновременно со снижением внутреннего спроса на 103% экспорт говядины вырос до 20 тыс. тонн., отмечают эксперты.

Кроме того, 45% процентов поставок говядины пришлось на Китай, говорится в сообщении.