Песков: решений об индексации пенсий работающим пенсионерам не принималось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что каких-либо решений по индексации пенсий работающим пенсионерам не принято. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

На вопрос, представили ли президенту Владимиру Путину предложения на этот счет и затронет ли он тему пенсионной реформы в ходе послания Федеральному собранию, Песков ответил: «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы послания, не будем делать этого и сейчас».

По словам Пескова, правительство РФ занималось темой повышения пенсий работающим пенсионерам. В частности, кабмин направлял предложения на имя президента, добавил пресс-секретарь.

В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию. Оно состоится 21 апреля. Место проведения в настоящий момент неизвестно.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим.