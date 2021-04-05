Аналитики прогнозируют рост ставок по вкладам в России

Российские банки будут вынуждены повышать ставку по вкладам, чтобы не потерять клиентов, считают аналитики рейтингового агентства АКРА. Об этом сообщает РБК.

Эксперты считают, что ускорение инфляции приведет к падении реальной доходности депозитов, на фоне чего вкладчики заинтересуются переводом своих средств в альтернативные инструменты. В таких условиях банки, нуждающиеся в сохранении клиентской базы, будут поддерживать высокие ставки по вкладам даже в случае сохранения Центробанком действующей ключевой ставки.

«С учетом того что у вкладчиков меняется взгляд на банки как на основной институт размещения денежных средств, у кредитных организаций может вырасти конкуренция с другими финансовыми институтами за базу фондирования», – отметил старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ранее эксперт назвала способы избежать кражи при вложении денег.