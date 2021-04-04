Появилась новая схема банковских мошенников со вкладами

В России появилась новая мошенническая схема для обмана клиентов банков, сообщает РИА «Новости».

Так, жертве предлагают оформить вклад под высокий процент, если она соглашается, то злоумышленники присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль.

Как отмечает руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, эта схема является универсальной и используется для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. При этом фальшивое предложение может быть навязано как и по телефону, так и по электронной почте.

По словам эксперта, мошенники «переключились» на схему со вкладами, потому что многие россияне уже осведомлены, что нельзя сообщать по телефону коды из смс для подтверждения операций. Однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в привлекательном предложении банка и не увидеть, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.

Ранее были раскрыты главные схемы мошенников с переводами «по ошибке».