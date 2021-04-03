Эксперты назвали должности с самыми высокими зарплатами в России

Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter составили перечень должностей, на которых россияне получают самые высокие зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Список был разделен на три группы: самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке, в Москве и в других российских городах.

Так, в столице самую высокую оплату труда предлагают за должность менеджера по работе с клиентами в инвестиционной компании (от 300 тыс. до 600 тыс. руб.), коммерческого партнера в нефтехимической отрасли (500 тыс. руб.) и стоматолога-хирурга-имплантолога (от 300 тыс. до 750 тыс. руб.).

В «московскую группу» также вошли вакансии заместителя технического директора с опытом эксплуатации рыбопромысловых судов, стоматолога-терапевта, руководителя портфеля проектов в IT-компании и дерматокосметолога.

Самые высокие зарплаты на удаленке предлагают за должность менеджера по продаже новостроек (до 530 тыс. руб.), управляющей сетью студий лазерной эпиляции (до 250 тыс. руб.), архитектора (от 300 тыс. руб.), а также репетитора русского языка как иностранного (от 250 тыс. до 360 тыс. руб.).

В регионах наиболее высокооплачиваемыми стали вакансия начальника оздоровительного лагеря в Набережных Челнах до 500 тыс. руб.), главного инженер-конструктора в Казани (от 300 тыс. руб.), дизайнера интерьера в Сочи ( от 100 тыс. до 500 тыс. руб.) и косметолога в Перми от 150 тыс. до 250 тыс. руб.).

Ранее эксперты назвали вакансии на удаленке с самой высокой зарплатой.