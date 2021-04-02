Официальный курс евро вырос до 89,5 рубля

Официальный курс евро на 3-5 апреля повысился на 63,93 коп. и составил 89,5916 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 26,61 коп. и достиг 76,0734 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 43,4 коп., до 82,1566 руб.

Ранее 2 апреля курсы доллара и евро показали снижение на начале торгов на Мосбирже.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».