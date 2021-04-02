Центробанк отозвал лицензию у Геобанка

Центральный банк России со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Геобанк», зарегистрированного в Москве. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 02.04.2021 № ОД-534 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» КБ «Геобанк» (ООО)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 354 место в банковской системе России.

Соответствующее решение Банк России принял в связи с тем, что «Геобанк» полностью утратил собственные средства, а также нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, регулирующие банковскую деятельность.

»«Геобанк» использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России», — указывает ЦБ.

Известно также, что кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам.

26 марта Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис», зарегистрированного в Чебоксарах.