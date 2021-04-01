Страны ОПЕК+ в феврале впервые выполнили сделку на 113%

Страны ОПЕК+ в феврале вышли на самый высокий уровень исполнения договоренностей, выполнив сделку на 113%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«Впервые у нас самый высокий уровень за все время работы соглашения по исполнению — 113% в феврале месяце составило исполнение соглашения», — сказал Новак.

По его словам, это доказывает, что страны исполняют свои обязательства на высоком уровне.

Кроме того, Новак отметил, что страны договорились восстанавливать добычу в течение трех месяцев, начиная с мая. По его словам, таким образом участники достигнут уровня, установленного соглашением.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти.

Также ОПЕК+ сделала поблажку для России и Казахстана. Прирост разрешенной добычи нефти для России составил 130 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, такое решение было принято из-за того, что России необходимо увеличить объемы переработки на НПЗ.