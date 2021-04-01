Стала известна зарплата Елены Зеленской в «Квартале 95»

Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины обнародовало декларацию о доходах супруги президента страны Владимира Зеленского Елены, раскрыв ее зарплату в студии «Квартал 95». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за минувший год в качестве сценариста жена украинского лидера заработала 952 900 гривен (около 2,6 млн рублей), ежемесячно она получала около 80 тыс. гривен в месяц (217 тыс. рублей).

Кроме того, Зеленская получила 2 443 027 гривен (примерно 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду. Согласно опубликованным данным, в собственности семьи президента Украины находятся несколько квартир в Киеве, парковочные места, загородные дома, одно нежилое помещение и два автомобиля.

Студия «Квартал 95» занимается производством фильмов, сериалов, а также юмористических передач. Владимир Зеленский основал студию и покинул бизнес после того, как был избран главой государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доходы за 2020 год.