В России провели индексацию социальных пенсий

В России проиндексировали социальные пенсии на 3,4%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Размер индексации зависит от величины прожиточного минимума пенсионера за два прошлых года. Теперь средний размер социальной пенсии составляет 10 183 руб. Согласно документу, нововведение коснулось более 3,9 млн человек.

В постановлении сказано, что на реализацию плана у Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 млрд рублей.

Право на социальные пенсии имеют граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также начисляются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Ранее Минтруд РФ назвал средний размер пенсии в России. 1 января 2021 года он составил 15 744 рубля.

Также Минтруд объявил о новом порядке установления социальных доплат к пенсии, согласно которому с 1 января 2022 года она будет устанавливаться без заявления.