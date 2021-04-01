Минимальная цена на сигареты вводится в России с 1 апреля

С 1 апреля в России вводится минимальная цена на пачку из 20 сигарет в размере 108 рублей, сообщает ТАСС.

Минсельхоз будет рассчитывать показатель минимальной цены на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента, уточнило агентство.

Новое правило распространяется на продукцию, введенную в оборот после 1 апреля 2021 года. Сигареты, введенные в употребление до этой даты, можно будет продавать по старой цене до 1 июля.

Как заявил агентству директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев, нелегальный рынок табачной продукции превысил 11% в 2020 году, что нанесло ущерб федеральному бюджету в размере более 85 млрд рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС.

«После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года, средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей», — сказал Груздев.

Он сделал вывод, что введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции, если учесть, что в прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла примерно 120 рублей.

Ранее стало известно, что российским магазинам могут запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми.