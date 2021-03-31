Контейнеровоз Ever Given будет задержан до конца расследования

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа, передает Al-Arabiya.

«Судно останется здесь до завершения следствия», — сказал он.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал будет разгружен в течение трех дней.

До этого представитель египетских властей Мохаб Мамиш назвал причину инцидента с блокировкой Суэцкого канала. По его словам, ответственность за инцидент с блокировкой канала лежит на капитане судна Ever Given.

В понедельник, 29 марта, спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что судно начало движение на север. Навигация по каналу возобновилась.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.