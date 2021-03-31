Лавров: ограничения Запада в адрес РФ и КНР на мировых рынках противоречат нормам ВТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ограничения США и стран Евросоюза, применяемые в отношении России и Китая на мировых рынках, противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом российский министр сказал в срезу, 31 марта, во время выступления на специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, Москва выступает за честную конкуренцию. Дипломат назвал применяемые против РФ и КНР методы недобросовестными.

«Попытки США и, к сожалению, взявшей с них пример Европы прибегать по поводу и без к рестрикциям, к подрыву позиций конкурентов, введению искусственных ограничений на мировых рынках, противоречащих нормам ВТО, - все это из этой области», — сказал Лавров.

30 марта представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о сговоре России и Китая против западных стран. По его мнению, сближение Москвы и Пекина основывается не только на экономике, но также на отказе от демократических ценностей.