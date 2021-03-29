Названы сроки возобновления движения по Суэцкому каналу

Движение по Суэцкому каналу возобновится через несколько часов. Об этом объявило управление водной магистрали Египта, пишет ТАСС.

Глава управления Усама Рабиа также уточнил, что полностью движение восстановится через три с половиной дня. К настоящему моменту у входов в канал в очереди стоят около 400 судов.

Ранее спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Судно начало движение на север.

Накануне стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна Ever Given.

Ранее СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала подорожали морские грузоперевозки.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.