В Минфине подтвердили, что подготовили предложения об усилении контроля за применением ККТ

В Министерстве финансов подтвердили информацию о том, ведомство совместно с Финансовой налоговой службой (ФНС) подготовили предложения об усилении контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщается на сайте Минифина.

В ведомстве отметили, что задачу ужесточить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил президент России Владимир Путин, так как в их деятельности ранее были выявлены значительные нарушения.

«Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов.», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, не хватает «прослеживаемости» товаров, из-за чего возникает проблема с идентификацией их истории, качества, гарантии и цен на каждом этапе в цепочке перепродаж.

В Минфине утверждают, что в действующем российском законодательстве перечень случаев, когда ККТ может не использоваться, установлен недостаточно четко. В связи с этим нечестные арендаторы, прибегая к «размытой» формулировке закона, «мимикрируют под «льготные» категории» несмотря на то, что не имеют на это права.

Так, для решения соответствующих проблем Минфин совместно с ФНС разработали поправки в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП.

«Предлагаемые изменения направлены исключительно на фактическую реализацию существующих обязанностей применения ККТ продавцами и осуществления контроля за этим управляющими компаниями», — уточняется в заявлении.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России хотят ужесточить правила использования контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках. Уточнялось, что ведомства предложили внести изменения в законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках», а также КоАП.