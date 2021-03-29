В Минэнерго рассказали, как ситуация в Суэцком канале сказалась на поставках нефти Urals

Ограничение движения по Суэцкому каналу из-за ранее там застрявшего контейнеровоза Ever Given почти не сказались на поставках российской нефти марки Urals. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РФ.

В ведомстве отметили, что уникальное географическое положение российского государства является естественным преимуществом на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК.

«Нефтепровод «Дружба», нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы «Ямал-Европа», «Северный поток», «Сила Сибири» и «Турецкий поток»... занимают конкурентные позиции... по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас очень актуально появление новых коротких маршрутов доставки грузов в связи с высоким спросом на энергоресуры.

Так, Северный морской путь имеет высокий потенциал увеличения объемов транспортировки грузов, позволяя достаточно уменьшить время транспортировки товаров из Азии в Европу.

Ранее в понедельник, 29 марта, стало известно, что судно-контейнеровоз Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, сняли с мели.