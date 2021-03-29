Названы самые востребованные работники в России

Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова назвала представителей поколений X и Y, граждан старше 30-40 лет, самыми востребованными работниками в России. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, эти люди умеют самостоятельно принимать решение и готовы брать на себя ответственность. В связи с этим работодатели в России чаще всего предлагают таким гражданам ключевые должности в фирмах и учреждениях самого разного профиля.

Люди, принадлежащие поколению Z (моложе 25 лет), нечасто принимают ответственные решения, считает Долякова. Также у них отсутствует хороший опыт работы.

«Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность», — сказала гендиректор ProPersonnel.

Также она отметила, что молодые люди не привыкли работать по много часов, они предпочитают придерживаться правил, в то время как работники постарше готовы работать больше и эффективнее.

Долякова добавила, что представители поколения Z часто имеют международное образование, что является большим плюсом, а также предлагают свежие взгляды.

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