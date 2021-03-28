Москвичка решила запатентовать мем про Наташу и котов

Москвичка подала заявку в Роспатент на регистрацию фразы из популярного мема про Наташу и котов в качестве товарного знака, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документацию.

«Согласно заявке, товарный знак «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг №16, 18, 20, 25, 28, 35 и 41», – указано в сообщении.

Такая регистрация позволит изготавливать и продавать под данным брендом канцтовары, сувениры, фотографии и гравюры, одежду и женское белье, игрушки, а также ряд товаров для домашних животных. Кроме того, можно будет заниматься маркетингом, рекламой, съемками фильмов и трансляциями в интернете.

По данным агентства, заявку на регистрацию товарного знака подала индивидуальный предприниматель из Москвы Бородулина Дарья Сергеевна.

Ранее ремастер культового гиф-мема Nyan Cat выставили на аукционе произведений криптоискусства, основанных на технологии блокчейна. Мем был продан почти за $600 тыс.