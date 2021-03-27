В России одобрили введение пошлины на экспорт подсолнечного масла

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из России. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития.

Пошлина будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Ее размер составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной.

«При этом базовая цена устанавливается в размере 1 тыс. долларов, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер», — говорится в пресс-релизе.

По оценке Минсельхоза России, плавающая пошлина способствует повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения, отмечается в публикации.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что правительство также может ввести пошлину на экспорт подсолнечного масла 1 сентября.