Перевозчики запросили транзит через Россию из-за блокировки Суэцкого канала

В транспортной компании Fesco рассказали, что клиенты, перевозившие грузы только через Суэцкий канал, запросили альтернативный маршрут — из Азии в Европу транзитом через Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по линейно-логистическому дивизиону компании Германа Маслова.

«Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России», — заявил Маслов.

Маслов рассказал, что перевозку можно организовать либо через сухопутные российские погранпереходы, либо по модальной схеме: морем из Японии, Южной Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. После этого в порту Владивостока осуществляется перегрузка и груз отправляется по железной дороге в Европу.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

США уже предложили помощь Египту в разблокировке Суэцкого канала.