Потери от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд

Мировая торговля может потерять от $6 млрд до $10 млрд из-за блокировки Суэцкого канала. Такую оценку в своем исследовании дали эксперты крупнейшей немецкой страховой компании Allianz, передает Reuters.

По подсчетам организации, каждая неделя приостановки движения судов через этот канал может привести к тому, что годовой рост мировой торговли будет сокращаться на 0,2-0,4%.

«Проблема в том, что затор в Суэцком канале — это соломинка, которая ломает спину мировой торговле», — отмечают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что вокруг судна-контейнеровоза Ever Given, который на этой неделе сел на мель в Суэцком канале, начали углублять дно.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд. СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала подорожали морские грузоперевозки. Также стало известно, что из-за затора в канале задерживаются танкеры с нефтью на $400 млн.