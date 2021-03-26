Зубков рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в этом году, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Конечно, в этом году он будет однозначно закончен», — сказал Зубков.

По его словам, «достроить осталось совсем немного».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал влиянии «Севпотока – 2» на отношения с Германией. Он также пригрозил Германии санкциями за «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.