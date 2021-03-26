ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Банк России 26 марта отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис», зарегистрированного в Чебоксарах.

По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть свое реальное финансовое положение.

Кроме того, «Мегаполис» неоднократно не отражал закупку иностранной валюты в бухгалтерском учете и отчетности.

По величине банк занимал 234 место в банковской системе РФ.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у ЮМК банка.