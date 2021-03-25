Международные рейсы будут осуществляться еще из 13 городов РФ

С четверга, 1 апреля, еще из 13 аэропортов возобновляются международные пассажирские авиаперелеты из России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, оперштаб принял решение возобновить перелеты в другие страны из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно сообщению, также будет увеличено число авиаперелетов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов РФ. Однако это не касается Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым были приняты ранее, уточнили в оперштабе.

Ранее стало известно, что Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с еще шестью государствами.