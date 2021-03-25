Россия возобновит авиасообщение с еще шестью странами

Россия с четверга, 1 апреля, возобновляет авиасообщение с рядом стран. Среди них — Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Согласно сообщению, вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание оперштаба.

Отмечается, что по его итогам было принято решение о возобновлении на взаимной основе с этой даты регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)».

Кроме того, с 1 апреля будет возобновлено на взаимной основе регулярное авиасообщение с Германией. Рейсы будут осуществляться по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю.